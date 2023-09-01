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Карацев, Джокович, Рыбакина, Свёнтек: онлайн-трансляция US Open — 2023, результаты, сетки, где смотреть

Карацев бьётся с американцем на US Open! Впереди матчи Джоковича и Рыбакиной. LIVE!
Даниил Сальников
Аслан Карацев
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Начинается 3-й раунд последнего в сезоне «Шлема»! В пятницу много интересных матчей с участием россиян и топов. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на US Open – 2023. В пятницу на кортах Нью-Йорка запланировано 16 матчей одиночного разряда – по восемь у мужчин в нижней половине и у женщин в верхней половине сетки. Отметим сербское дерби Новак Джокович (второй номер посева) – Ласло Джере (32), сражение первой ракетки мира Иги Свёнтек с квалифаером Каей Юван, чемпионки Уимблдона-2022 Елены Рыбакиной (4) с румынкой Сораной Кырстей (30) и встречу последнего россиянина, оставшегося в половинах одиночных сеток этого игрового дня, Аслана Карацева с надеждой американского тенниса Беном Шелтоном. Удастся ли Аслану побить свой рекорд на US Open. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!

US Open – 2023. Мужчины. Сетка
US Open – 2023. Женщины. Сетка
US Open (м). 3-й круг
01 сентября 2023, пятница. 19:30 МСК
Бен Шелтон
47
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Аслан Карацев
77
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
US Open (ж). 3-й круг
01 сентября 2023, пятница. 19:30 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Кая Юван
145
Словения
Кая Юван
К. Юван
US Open (м). 3-й круг
02 сентября 2023, суббота. 03:30 МСК
Ласло Джере
38
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
US Open (ж). 3-й круг
02 сентября 2023, суббота. 04:00 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Сорана Кырстя
30
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

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Матчи пятницы
Live Даниил Сальников

В четверг, 31 августа, на Открытом чемпионате США завершились матчи второго круга. На турнире в Нью-Йорке, можно сказать, прошёл настоящий российский день.

Главным событием дня стал поединок Даниила Медведева. Наш парень успел повздорить с болельщиками, и допустил целых десять двойных ошибок.

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18:06 Даниил Сальников

Матчи пятницы

Вот компактный перечень сегодняшних матчей игрового дня без подробностей.

18:03 Даниил Сальников

Подобрали для вас топ-матчи пятого игрового дня US Open с участием последнего россиянина в этих половинах сеток Аслана Карацева, серба Новака Джоковича, который снова стал 1-й ракеткой мира, и других.

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