Карацев бьётся с американцем на US Open! Впереди матчи Джоковича и Рыбакиной. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на US Open – 2023. В пятницу на кортах Нью-Йорка запланировано 16 матчей одиночного разряда – по восемь у мужчин в нижней половине и у женщин в верхней половине сетки. Отметим сербское дерби Новак Джокович (второй номер посева) – Ласло Джере (32), сражение первой ракетки мира Иги Свёнтек с квалифаером Каей Юван, чемпионки Уимблдона-2022 Елены Рыбакиной (4) с румынкой Сораной Кырстей (30) и встречу последнего россиянина, оставшегося в половинах одиночных сеток этого игрового дня, Аслана Карацева с надеждой американского тенниса Беном Шелтоном. Удастся ли Аслану побить свой рекорд на US Open. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!
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В четверг, 31 августа, на Открытом чемпионате США завершились матчи второго круга. На турнире в Нью-Йорке, можно сказать, прошёл настоящий российский день.
Главным событием дня стал поединок Даниила Медведева. Наш парень успел повздорить с болельщиками, и допустил целых десять двойных ошибок.
Матчи пятницы
Вот компактный перечень сегодняшних матчей игрового дня без подробностей.
Подобрали для вас топ-матчи пятого игрового дня US Open с участием последнего россиянина в этих половинах сеток Аслана Карацева, серба Новака Джоковича, который снова стал 1-й ракеткой мира, и других.
- 1 сентября 2023
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