Начинается 3-й раунд последнего в сезоне «Шлема»! В пятницу много интересных матчей с участием россиян и топов. Подробности — в трансляции.

Карацев бьётся с американцем на US Open! Впереди матчи Джоковича и Рыбакиной. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на US Open – 2023. В пятницу на кортах Нью-Йорка запланировано 16 матчей одиночного разряда – по восемь у мужчин в нижней половине и у женщин в верхней половине сетки. Отметим сербское дерби Новак Джокович (второй номер посева) – Ласло Джере (32), сражение первой ракетки мира Иги Свёнтек с квалифаером Каей Юван, чемпионки Уимблдона-2022 Елены Рыбакиной (4) с румынкой Сораной Кырстей (30) и встречу последнего россиянина, оставшегося в половинах одиночных сеток этого игрового дня, Аслана Карацева с надеждой американского тенниса Беном Шелтоном. Удастся ли Аслану побить свой рекорд на US Open. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!

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