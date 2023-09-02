Людмила Самсонова — Мэдисон Кис: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга US Open

Сегодня, 2 сентября, состоится матч третьего круга Открытого чемпионата США в Нью-Йорке, в котором 14-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова сыграет с представительницей США Мэдисон Кис (17-я в рейтинге WTA). Встреча теннисисток запланирована вторым запуском на корте Луи Армстронга и начнётся не раньше 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Людмила Самсонова — Мэдисон Кис в третьем круге Открытого чемпионата США — 2023.
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Напомним, Людмила Самсонова и Мэдисон Кис дважды встречались на корте. В четвертьфинале турнира в Берлине в 2021 году победу одержала российская теннисистка, а в матче 1/4 финала турнира в Аделаиде в 2022 году успешнее была американка. Действующей чемпионкой US Open является полька Ига Свёнтек.
- 2 сентября 2023
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