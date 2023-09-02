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Людмила Самсонова — Мэдисон Кис: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга US Open

Людмила Самсонова — Мэдисон Кис: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга US Open
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Сегодня, 2 сентября, состоится матч третьего круга Открытого чемпионата США в Нью-Йорке, в котором 14-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова сыграет с представительницей США Мэдисон Кис (17-я в рейтинге WTA). Встреча теннисисток запланирована вторым запуском на корте Луи Армстронга и начнётся не раньше 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Людмила Самсонова — Мэдисон Кис в третьем круге Открытого чемпионата США — 2023.

US Open (ж). 3-й круг
02 сентября 2023, суббота. 19:35 МСК
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Мэдисон Кис
17
США
Мэдисон Кис
М. Кис

Напомним, Людмила Самсонова и Мэдисон Кис дважды встречались на корте. В четвертьфинале турнира в Берлине в 2021 году победу одержала российская теннисистка, а в матче 1/4 финала турнира в Аделаиде в 2022 году успешнее была американка. Действующей чемпионкой US Open является полька Ига Свёнтек.

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