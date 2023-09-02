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«Против Касаткиной всегда непросто играть». Соболенко — о матче с россиянкой на US Open

«Против Касаткиной всегда непросто играть». Соболенко — о матче с россиянкой на US Open
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко, вторая ракетка мира, поделилась мнением о своей сопернице в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США россиянке Дарье Касаткиной, 13-й сеяной турнира.

«Против Касаткиной всегда непросто играть. Она показывает великолепный теннис, здорово двигается, старается достать до всех мячей. Мне нужно сохранять концентрацию, не торопиться. Надо сохранять спокойствие и ждать своей возможности», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, ранее у белоруски было шесть личных встреч с Дарьей Касаткиной, по победам в них Соболенко лидирует со счётом 4:2. В частности, вторая ракетка мира выиграла матч третьего круга с россиянкой на турнире в Цинциннати, проходивший в августе 2023 года.

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