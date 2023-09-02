Дёмин возглавил список сеяных игроков в основной сетке юниорского US Open

Российский теннисист Ярослав Дёмин, который является первой ракеткой мира среди юниоров, возглавил список сеяных игроков в основной сетке юниорского Открытого чемпионата США.
На старте турнира Дёмин встретится с 16-летним британцем Оливером Бондингом, занимающим в юниорском рейтинге 51-ю строчку.
Также на турнире сыграет ещё один россиянин — 18-летний Данил Панарин, 62-я ракетка мира по юниорам. Он в матче первого круга сыграет с американцем Сайрусом Маджубом, 114-м в рейтинге ITF.
Напомним, Ярослав Дёмин в текущем сезоне выиграл юниорский «Ролан Гаррос» в парном разряде, а также стал финалистом Уимблдона в одиночном разряде. Спортсмен стал первым в рейтинге ITF летом 2023 года после успешного выступления на турнире «Большого шлема» в Великобритании.
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