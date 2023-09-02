Суперматч в ночи! Новак Джокович едва не вылетел с US Open, но отыгрался с 0-2 по сетам

Что такое случилось с нижней половиной мужской сетки US Open? На протяжении всего турнира наблюдается массовый исход фаворитов, попавших в соответствующую зону. В первом круге из борьбы выбыл четвёртый номер посева Хольгер Руне, во втором раунде остановились Каспер Рууд (5) и Стефанос Циципас (7). А сегодня, уже в третьем круге, едва не состоялась сенсация, которая затмила бы собой все предыдущие. Свой путь на турнире мог закончить 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Новак Джокович.

А ведь ничто не предвещало возможного краха надежд Джоковича. В первых двух кругах сербский теннисист не отдал соперникам ни сета. Предполагалось, что нечто подобное будет и в третьем раунде, где соперником Новака стал его соотечественник Ласло Джере. 28-летний Джере получил на турнире 32-й, последний номер посева и потому сам не играл с сеяными до 1/16 финала. Он также не потерял ни партии в первых двух матчах на US Open. Но всё же: кто мог предположить, что теннисист с двумя титулами ATP в активе получит весомый шанс перебороть одного из лучших игроков в истории?

В первом сете Джокович сразу же отдал свою подачу. И так и не смог вернуть её, упустив в общей сложности три брейк-пойнта в последующих геймах, притом что сам спас ещё два брейк-пойнта. Первая партия закончилась со счётом 6:4 в пользу Джере. С таким же счётом Ласло выиграл и второй сет, причём на сей раз Новак даже не был близок к тому, чтобы взять подачу соперника. Джере же хватило одного брейка, который он сделал при счёте 3:3.

Новак Джокович играет с Ласло Джере на US Open — 2023 Фото: Al Bello/Getty Images

Но это мэйджор. И даже если ты проиграл два сета, у тебя всё равно есть шанс. Особенно если тебя зовут Новак Джокович и ты играешь на харде. Оказавшись загнанным в угол, Джокович резко прибавил. А был ли у него выбор?.. В третьем сете Новак не оставил шансов оппоненту: 6:1! Он повёл 5:0 с двумя брейками, затем всё же позволил соотечественнику взять свой гейм, а в седьмом гейме сумел уйти с 0:40 на своей подаче.

С точно таким же счётом, 6:1, Джокович забрал и четвёртую партию. В начале сета соперники обменялись брейками, а следующие пять геймов остались за Новаком. Свою подачу он держал уверенно; Джере же, подавая, ни за что не желал дарить сопернику брейки. Третий и пятый геймы оказались долгими, и в обоих этих случаях Джокович лишь с третьего брейк-пойнта добивался успеха. А вот в седьмом гейме он использовал первый же сетбол на приёме.

Ласло Джере играет с Новаком Джоковичем на US Open — 2023 Фото: Al Bello/Getty Images

Пятый сет начался даже как-то буднично. Поведя 2:0, Джокович затем спокойно держал подачу, позволяя при этом оппоненту брать свои геймы. На отрезке из пяти геймов соперники под ноль брали свою подачу! Но был и острый момент: при 5:3 Новак, подавая на матч, стал ошибаться, но не дал Джере использовать брейк-пойнт. А затем реализовал второй матчбол. Окончательный счёт встречи, продолжавшейся 3 часа 47 минут, — 4:6, 4:6, 6:1, 6:3, 6:3 в пользу 23-кратного чемпиона ТБШ. Игра закончилась уже глубокой ночью, после 1:30 по местному времени.

В целом Джере превзошёл Джоковича по активно выигранным очкам (42 против 34), но его подвело слишком уж большое количество невынужденных ошибок (57 против 36).

Так Джокович пробился в четвёртый круг Открытого чемпионата США. В 1/8 финала он сыграет с хорватским квалифаером Борной Гойо.

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