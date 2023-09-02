Дрэйпер вышел в 1/8 финала US Open и может стать соперником Рублёва
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Британский теннисист Джек Дрэйпер вышел в 1/8 финала хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче третьего круга US Open Дрэйпер нанёс поражение представителю США Майклу Ммо со счётом 6:4, 6:2, 3:6, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 4 минуты.
Дрэйпер 13 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять из девяти брейк-пойнтов. Ммо выполнил десять эйсов, семь раз ошибся на подаче и реализовал два из пяти брейк-пойнтов.
За выход в четвертьфинал US Open Дрэйпер сыграет с победителем матча между россиянином Андреем Рублёвым, посеянным под восьмым номером, и французом Артуром Риндеркнешем.
Напомним, в 2022 году победителем турнира стал испанец Карлос Алькарас, в финале обыгравший норвежца Каспера Рууда.
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