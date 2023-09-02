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Самсонова в трёх сетах проиграла Кис в третьем круге US Open

Самсонова в трёх сетах проиграла Кис в третьем круге US Open
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Российская теннисистка Людмила Самсонова, 15-я ракетка мира, покидает Открытый чемпионат США. Спортсменка в трёх сетах матча третьего круга турнира проиграла 17-й ракетке мира из США Мэдисон Кис. Встреча завершилась со счётом 7:5, 2:6, 2:6.

Матч продолжался 2 часа 3 минуты. Людмила Самсонова по ходу встречи выполнила шесть эйсов, реализовала один брейк-пойнт и допустила шесть двойных ошибок. На счету Мэдисон Кис — четыре подачи навылет, четыре реализованных брейк-пойнта и одна двойная ошибка.

Отметим, что Кис вышла вперёд по победам в личных встречах с Самсоновой: американка лидирует со счётом 2-1.

Далее Мэдисон Кис встретится либо с украинкой Элиной Свитолиной (26), либо с американкой Джессикой Пегулой (3).

US Open (ж). 3-й круг
02 сентября 2023, суббота. 19:30 МСК
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		2 2
5 		6 6
         
Мэдисон Кис
17
США
Мэдисон Кис
М. Кис
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