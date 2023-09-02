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US Open — 2023: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Людмила Самсонова проиграла Кис, драма, вызывали врача

Ещё одна потеря России: Самсонова проиграла финалистке US Open, Людмиле вызывали врача
Александр Насонов
Самсонова проиграла финалистке US Open
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15-я ракетка мира не смогла пробиться в 1/8 финала — Мэдисон Кис одержала волевую победу.

В субботу, 2 сентября, на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке проходят заключительные матчи третьего круга в мужской и в женской сетках. В одной из игр встретились российская теннисистка Людмила Самсонова, посеянная под 14-м номером, и финалистка US Open 2017 года Мэдисон Кис (17). До очной встречи Самсонова и Кис не проиграли на турнире ни сета. Россиянка последовательно прошла американку Клэр Лю и немку Тамару Корпач, а американка обыграла Аранчу Рус из Нидерландов и бельгийку Янину Викмайер (LL).

US Open — 2023. Женщины. Турнирная сетка

Самсонова в целом неплохо отыграла североамериканские «тысячники», которые по традиции проводятся перед US Open. В Монреале она дошла до финала, где с разгромным счётом 1:6, 0:6 проиграла третьей ракетке мира Джессике Пегуле. На том турнире из-за дождей творилась такая свистопляска с расписанием, что Людмила оказалась заложницей ситуации и не имела времени на подготовку к решающему матчу. Ну а к Цинциннати 24-летняя спортсменка банально не успела восстановиться и потому проиграла в первом же круге.

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Что касается Кис, то она куда успешнее провела травяной сезон, нежели проводит хардовый. Она выиграла турнир в Истбурне, победив в финале Дарью Касаткину, а на Уимблдоне добралась до четвертьфинала, где уступила Арине Соболенко. В Монреале американка выиграла только один матч, у Винус Уильямс в первом круге, после чего снялась. А в Цинциннати Мэдисон, как и её сегодняшняя соперница, проиграла в первом же матче.

Рассуждая о шансах теннисисток, заслуженный тренер России Виктор Янчук отметил, что Самсонова пребывает на подъёме. «Матч будет равным. Но Самсонова на подъёме. Думаю, психологически ей легче будет играть, чем сопернице. Самсонова ещё восходящая. О звезде говорить пока ещё рано, но играет она убедительно, с претензиями на высокие места. Боевой настрой у Людмилы, уверена в себе, что очень важно», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

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До отчётного матча Самсонова и Кис дважды играли друг с другом. Россиянка одержала тяжёлую победу в четвертьфинале травяного турнира в Берлине летом 2021 года. Тогда Людмила, пребывая за пределами первой сотни рейтинга WTA, сенсационно завоевала титул. У Кис она выиграла со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:0). А в четвертьфинале Аделаиды-2022 на харде американка взяла реванш: 6:3, 3:6, 6:3.

В первом сете соперницы долго не могли подобраться к брейк-пойнтам, не говоря уже о взятии чужой подачи. За первые 10 геймов был всего один момент, который мог стать поворотным. Но Самсонова в восьмом гейме смогла уйти с 0:30 на своей подаче. А в 11-м гейме россиянка вышла на брейк-пойнт и реализовала его, воспользовавшись ошибками Кис. Мэдисон была полна решимости перевести партию в тай-брейк. Но ей не удалось использовать ни одного из двух брейк-пойнтов в 12-м гейме, тогда как Людмила, наоборот, реализовала первый же сетбол — 7:5 за 46 минут.

Людмила Самсонова в матче с Мэдисон Кис на US Open — 2023

Людмила Самсонова в матче с Мэдисон Кис на US Open — 2023

Фото: Elsa/Getty Images

Однако во второй партии Самсоновой не удалось развить успех. У неё разладилась подача, да и ошибок в розыгрышах стало ощутимо больше. Кис уже во втором гейме упустила брейк-пойнт, а в четвёртом взяла подачу соперницы и повела 3:1. У россиянки была возможность исправиться, но в седьмом гейме она дала американке уйти с двойного брейк-пойнта. Так счёт стал 5:2 в пользу Кис, а в восьмом гейме Мэдисон не стала доводить дело до своей подачи и использовала второй сетбол на приёме — 6:2 за 40 минут.

В решающем сете Самсонова первой добралась до брейк-пойнтов, но в третьем гейме не воспользовалась своим шансом. Проиграв этот гейм, россиянка почувствовала, что у неё возникли проблемы с правым плечом, и вызвала на корт врача. По возобновлении игры Людмиле предстояло подавать, но, увы, на её подаче получилось 0:40. Самсонова отыграла тройной брейк-пойнт, но в концовке гейма Кис всё же дожала её и повела 3:1. На этом интрига в матче фактически умерла. Мэдисон спокойно брала свою подачу, позволяя сопернице делать то же самое. А при 5:2 американка реализовала первый же матчбол на приёме — 5:7, 6:2, 6:2 за 2 часа 4 минуты.

US Open (ж). 3-й круг
02 сентября 2023, суббота. 19:30 МСК
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		2 2
5 		6 6
         
Мэдисон Кис
17
США
Мэдисон Кис
М. Кис

Таким образом, Самсонова не смогла повторить свой прошлогодний результат на US Open — тогда она дошла до четвёртого круга, а в этот раз остановилась в третьем раунде. А Кис в 1/8 финала сыграет с либо с украинкой Элиной Свитолиной (26), либо с соотечественницей, третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой. Также сегодня Дарья Касаткина (13) уверенно обыграла Гретье Миннен из Бельгии — 6:3, 6:4. А в ночь со 2 на 3 сентября мск Екатерина Александрова (22) выйдет на корт с действующей чемпионкой Уимблдона Маркетой Вондроушовой (9).

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