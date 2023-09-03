Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче третьего круга US Open восьмой сеяный Рублёв нанёс поражение представителю Франции Артуру Риндеркнешу со счётом 3:6, 6:3, 6:1, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты.

Рублёв десять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять из десяти брейк-пойнтов. Риндеркнеш выподнил 16 эйсов, пять раз ошибся на подаче и взял две подачи соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Артур Риндеркнеш в 3-м круге US Open.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США Рублёв сыграет с представителем Великобритании Джеком Дрэйпером.