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Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США

Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США
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Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче третьего круга US Open восьмой сеяный Рублёв нанёс поражение представителю Франции Артуру Риндеркнешу со счётом 3:6, 6:3, 6:1, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты.

Рублёв десять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять из десяти брейк-пойнтов. Риндеркнеш выподнил 16 эйсов, пять раз ошибся на подаче и взял две подачи соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Артур Риндеркнеш в 3-м круге US Open.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США Рублёв сыграет с представителем Великобритании Джеком Дрэйпером.

US Open (м). 3-й круг
02 сентября 2023, суббота. 21:40 МСК
Артур Риндеркнеш
73
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 1 5
3 		6 6 7
             
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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