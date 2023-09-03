Третий француз подряд — не проблема! Рублёв пробился во вторую неделю US Open

Россиянин одержал волевую победу над Артуром Риндеркнешем и в пятый раз в карьере дошёл до 1/8 финала в Нью-Йорке.

На Открытом чемпионате США в Нью-Йорке проходят матчи третьего круга. Свою встречу провёл и восьмая ракетка мира Андрей Рублёв. За место в 1/8 финала американского мэйджора россиянину предстояло сразиться с представителем Франции Артуром Риндеркнешем.

Андрей Рублёв пока уверенно продвигается по сетке заключительного «Шлема» в сезоне. На старте US Open – 2023 отечественный спортсмен в трёх партиях закрыл 21-летнего представителя Франции Артура Казо, который попал в основную сетку нью-йоркского «Шлема» как лаки-лузер – 6:4, 7:6, 6:1. Далее олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте в огненном противостоянии сломил сопротивление ещё одного представителя «трёхцветных» Гаэля Монфиса в четырёх сетах – 6:4, 6:3, 3:6, 6:1. Теперь знаменитому россиянину предстояло сразиться уже с третьим представителем этой страны — 28-летним Артуром Риндеркнешем. Он, в свою очередь, прошёл по турнирной сетке Диего Шварцмана и Маттео Берреттини.

Мнения отечественных экспертов в преддверии очной битвы между россиянином и французом были примерно схожими. Так, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова заявила, что не видит в Риндеркнеше грозного оппонента для второй ракетки России. «Не назову Артура Риндеркнеша грозным соперником, для третьего круга это вполне удачный вариант, Андрей будет фаворитом матча, и будем надеяться, что трудностей не составит для Рублёва его обыграть», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук заявил, в свою очередь, следующее. «Рублёв, думаю, сет, в крайнем случае два может проиграть. В четырёх сетах он одолеет соперника. Настроен он сейчас неплохо. Его коронный удар справа, игра в темп более высокого порядка, чем у соперника. Думаю, Рублёв одолеет Риндеркнеша», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Дебютная игра спортсменов проходила вторым запуском на Грандстэнде. В первом сете 25-летний уроженец Москвы демонстрировал не лучший теннис. Подача у россиянина работала совсем слабо. При этом Артур играл достаточно разнообразно, с укороченными, с выходами к сетке — хотя тоже не без ошибок. Однако у Рублёва этих неточностей оказалось больше, к тому же россиянин сильно психовал — особенно часто это происходило во второй половине сета. Как результат знаменитый россиянин дважды потерял подачу за партию и проиграл её со счётом – 3:6.

Андрей Рублёв Фото: Mike Stobe/Getty Images

Во втором сете Андрей прибавил почти по всем компонентам. Ударов навылет стало больше, невынужденных ошибок — меньше. Процент попадания первой подачи, правда, по-прежнему был низок (между 40 и 50 процентами), зато выигрыш очков после неё возрос с 36% до 92%! Француз в целом играл по-прежнему неплохо, но на фоне поднявшего уровень своего тенниса Рублёва 28-летний представитель «трёхцветных» уже не так хорошо смотрелся. Свой единственный брейк в партии россиянину удалось сделать в шестом гейме. Он оказался решающим. В итоге Рублёв закрыл партию со счётом 6:3.

В следующем сете Андрей доминировал. Процент попадания первой подачи у него вырос (при сохранении прекрасных выигрышей с первого мяча), и соотношение ударов навылет и невынужденных роскошное — 12/2. У Риндеркнеша было в итоге шесть виннеров и 12 невынужденных. По разнообразию игры 26-летний уроженец Москвы уже явно превосходил оппонента. За партию россиянин трижды брейканул француза и победил в сете со счётом 6:1.

Андрей Рублёв Фото: Mike Stobe/Getty Images

В четвёртой партии соперники оба держали свою подачу практически до её конца. При счёте 5:4 в пользу Андрея он не сумел реализовать на приёме три матчбола. Француз выстоял. Однако уже в следующем гейме на приёме чемпион токийской Олимпиады в миксте с первой попытки смог взять подачу соперника и закрыть матч в свою пользу. 3:6, 6:3, 6:1, 7:5 – с таким счётом Рублёв обыграл третьего представителя Франции подряд и в пятый раз в карьере вышел во вторую неделю US Open.

Далее у Андрея по сетке британец Джек Дрэйпер.