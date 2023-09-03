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Пегула одолела Свитолину и вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США

Пегула одолела Свитолину и вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США
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Американская теннисистка Джессика Пегула, третья ракетка мира, не пустила 26-ю ракетку мира из Украины Элину Свитолину в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В третьем круге турнира американка обыграла соперницу в трёх сетах со счётом 6:4, 4:6, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты. Джессика Пегула по ходу встречи выполнила девять эйсов, реализовала три брейк-пойнта и допустила две двойные ошибки. На счету Элины Свитолиной — четыре подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт и четыре двойные ошибки.

За выход в четвертьфинал Джессика Пегула поборется со своей соотечественницей Мэдисон Кис, 17-й ракеткой мира. Ранее у теннисисток была одна личная встреча — на турнире в Сан-Диего в 2022 году. Тогда победа осталась за Пегулой.

US Open (ж). 3-й круг
02 сентября 2023, суббота. 22:50 МСК
Элина Свитолина
26
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		4 6
         
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
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