Паспорт важнее? Украинки на US Open пожимают руки «бывшим россиянкам» и москвичкам

На Открытом чемпионате США уже состоялось несколько поединков, в которых участие принимали украинские и российские/белорусские теннисисты/теннисистки. Причём не только в одиночном разряде, но и в парном. Последний на данный момент такой матч прошёл 1 сентября. Во втором круге в женской парной сетке сошлись интернациональные дуэты. Один из них составили россиянка Ирина Хромачёва и бывшая российская, а ныне австралийская спортсменка Дарья Савилл (в девичестве Гаврилова). А вторую пару образовали украинка Марта Костюк и румынка Елена-Габриэла Русе. Игра закончилась уверенной победой украино-румынской пары — 6:2, 6:2.

В этой связи любопытно было посмотреть, как будет вести себя Костюк на послематчевом рукопожатии у сетки. Теннисистки выстроились вчетвером у сетки и перекрёстно пожали друг другу руки. Однако украинка отвернулась от Хромачёвой и пошла к судейской вышке. А Хромачёва сама руку ей не тянула. При этом Савилл не столкнулась с игнором со стороны Марты. Таким образом, если придерживаться точки зрения Костюк, можно сменить паспорт — и ты вполне «рукопожатна»?

WTA ещё в июле прояснила ситуацию с рукопожатиями. ATP осталась в стороне от темы — вероятно, из-за того, что на Украине сейчас фактически нет теннисистов-мужчин, претендующих на регулярное участие в турнирах не ниже уровня ATP-250. О чём говорить, если в мужской сетке US Open нет ни одного спортсмена из этой страны… А поводом для того, чтобы WTA официально высказала свою позицию, стал инцидент после матча 1/8 финала Уимблдона между Элиной Свитолиной и Викторией Азаренко. Опытная белоруска не стала ждать рукопожатия от украинки, потому что Свитолина неоднократно говорила, что принципиально отказывается от послематчевой традиции. Однако болельщики решили, что это Азаренко отказалась пожать руку Свитолиной, и освистали Викторию. Элина на послематчевой пресс-конференции попросила WTA обозначить свою позицию.

«WTA с уважением относится к позиции украинских спортсменок, отказывающихся от традиционного рукопожатия с соперницами из России и Беларуси по окончании матча, так как это личное решение. У нас одни из лучших болельщиков в мире, и мы благодарны им за их страсть и самоотверженность, а также за понимание и уважение к спортсменам», — вот что было сказано в заявлении WTA.

То, что для Костюк паспорт соперницы важнее её национальности, подтверждается следующими соображениями. Проиграв бывшей российской, а ныне казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной в первом круге US Open, Марта тепло поприветствовала соперницу, пожав ей руку и пожелав выиграть турнир. «Выиграй US Open, пожалуйста», — сказала Костюк у сетки во время рукопожатия.

Рукопожатие Марты Костюк и Елены Рыбакиной Фото: кадр из трансляции

В этом году Рыбакина уже не выиграет US Open. В третьем круге она потерпела сенсационное поражение. Но это случилось спустя несколько дней после её встречи с украинкой. На Марту, к слову, на украинских спортивных сайтах обрушилась волна хейта от болельщиков. Однако она в завуалированной форме отмела критику.

«После игры видела много разных мнений о поединке. И, честно говоря, немного устаёшь от мыслей и экспертных мнений посторонних людей, которые считают, что знают все нюансы. Конечно, я понимаю, что это небольшой минус того, что моя работа публичная. Она подвергается всестороннему оцениванию людьми, у которых ничего не спрашивалось», — цитирует Костюк «Большой теннис Украины».

Любопытно ещё вот что. Совпадение или нет, но вскоре после матча с Рыбакиной подоспела новость об отказе Костюк играть за сборную Украины. При этом ситуация с Рыбакиной не упоминается — напротив, речь идёт о другом скандале, вообще никак не связанном с Россией. Напомним, в апреле стало известно, что украинские теннисистки направили жалобу в Международную федерацию тенниса (ITF) на вице-президента Федерации тенниса Украины (ФТУ) Евгения Зукина. Тот якобы систематически превышает полномочия, позволяет себе общение в грубой и неприличной форме, не пренебрегает угрозами и шантажом.

«Мои планы на конец сезона – сыграть в Сан-Диего, Гвадалахаре, Японии и Китае. Буду смотреть по результатам. Если я где-то выступлю очень хорошо, то, возможно, какую-то неделю пропущу. Но пока план завершить сезон в Китае.

Из-за ситуации с ФТУ за сборную в этом году играть не планирую. И, скорее всего, в следующем году тоже не буду. Олимпиада? Насколько я знаю, норматив для попадания туда я выполнила. И, конечно, она есть в моих планах в следующем году», — приводит слова Костюк «Большой теннис Украины».

Марта Костюк позирует в отеле в Нью-Йорке во время US Open Фото: из личного архива Марты Костюк

А как ведут себя другие спортсмены? Бывшая украинская, а ныне бельгийская теннисистка Марина Заневская, проиграв Арине Соболенко в первом круге US Open, не стала пожимать руку белоруске. В общем, тут без сюрпризов. А вот француз Гаэль Монфис, игравший с Андреем Рублёвым во втором раунде, поступил не так, как поступила бы Элина Свитолина, его супруга, доведись ей играть с россиянкой. (Собственно, у Свитолиной уже был такой поединок: во втором круге она одержала волевую победу над Анастасией Павлюченковой).

Монфис, проиграв Рублёву, обнялся с Андреем и пожелал ему удачи. За что удостоился похвалы от финалиста Кубка Дэвиса 1995 года Андрея Чеснокова. «Здорово, что Монфис всё-таки пожал руку Рублёву. Он прекрасный парень, уважает своих соперников и показывает, что спорт находится вне политики», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Да и украинка Леся Цуренко, проиграв Екатерине Александровой во втором круге, пусть не стала пожимать ей руку, но обменялась одобрительными жестами с соперницей (смотреть с 2:43):

Видео доступно на официальном YouTube-канале US Open (https://youtu.be/9mlugrqnftw). Права на него принадлежат USTA.

Из пяти украинок, стартовавших в основной сетке US Open, в игре осталась одна лишь Свитолина, имеющая 26-й номер посева. В 1/16 финала она сыграет с третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой — и может выйти на Людмилу Самсонову (14), которой для выхода в следующий круг необходимо побеждать Мэдисон Кис (17). Эти матчи состоятся сегодня, 2 сентября.