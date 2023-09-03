Рублёв поделился ожиданиями от предстоящего матча с Дрэйпером на US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от предстоящего матча с британцем Джеком Дрэйпером в четвёртом круге Открытого чемпионата США.

«Это будет очень тяжело. У меня было интервью, в котором меня спрашивали, кто станет следующим обладателем титула ATP. Я всегда говорю Дрэйпер. Он такой талант и действительно отличный игрок. У него есть всё, чтобы совершенствоваться и стать топ-игроком», — приводятся слова Рублёва в «твиттере» The Tennis Letter.

Напомним, в третьем круге Рублёв обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеша.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.