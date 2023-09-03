Вондроушова разгромно одолела Александрову и вышла в четвёртый круг US Open

Завершился матч в рамках третьего круга Открытого чемпионата США, в котором встретилась россиянка Екатерина Александрова (20-я ракетка мира) и чешка Маркета Вондроушова (девятая ракетка мира). Встреча закончилась победой Вондроушовой со счётом 6:2, 6:1.

Продолжительность встречи составила 57 минут. За это время чешка успела совершить один эйс, допустить три двойные ошибки и реализовать шесть из восьми заработанных брейк-пойнтов (75%). В свою очередь, Александрова не исполнила ни одной подачи навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух возможных (100%).

В четвёртом круге Вондроушова встретится с американкой Питой Стирнс (59-я ракетка мира). Теннисистки лишь раз раньше встречались на официальных турнирах. 3 июля 2023 года на «Уимблдоне» Маркета одолела Стирнс со счётом 6:2, 7:5.