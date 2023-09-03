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Звонарёва и Зигемунд вышли в 1/4 финала парного разряда Открытого чемпионата США

Звонарёва и Зигемунд вышли в 1/4 финала парного разряда Открытого чемпионата США
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Российская теннисистка Вера Звонарёва и её партнёрша по парному разряду представительница Германии Лаура Зигемунд вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче третьего круга турнира спортсменки обыграли американский дуэт Робин Монтгомери и Клерви Нгуну. Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 30 минут. За это время Звонарёва и Зигемунд выполнили один эйс, реализовали четыре брейк-пойнта и допустили семь двойных ошибок. На счету Монтгомери и Нгуну — два реализованных брейк-пойнта и восемь двойных ошибок.

За выход в полуфинал российско-немецкий дуэт поборется либо с Мию Като (Япония) и Алдилой Сутджиади (Индонезия), либо с Викторией Азаренко (Беларусь) и Беатрис Хаддад-Майей (Бразилия).

US Open — парный разряд (ж). 3-й круг
03 сентября 2023, воскресенье. 20:50 МСК
Робин Монтгомери
США
Робин Монтгомери
Клерви Нгуну
США
Клерви Нгуну
Р. Монтгомери К. Нгуну
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
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