Звонарёва и Зигемунд вышли в 1/4 финала парного разряда Открытого чемпионата США
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Российская теннисистка Вера Звонарёва и её партнёрша по парному разряду представительница Германии Лаура Зигемунд вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче третьего круга турнира спортсменки обыграли американский дуэт Робин Монтгомери и Клерви Нгуну. Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:4, 6:4.
Матч продолжался 1 час 30 минут. За это время Звонарёва и Зигемунд выполнили один эйс, реализовали четыре брейк-пойнта и допустили семь двойных ошибок. На счету Монтгомери и Нгуну — два реализованных брейк-пойнта и восемь двойных ошибок.
За выход в полуфинал российско-немецкий дуэт поборется либо с Мию Като (Япония) и Алдилой Сутджиади (Индонезия), либо с Викторией Азаренко (Беларусь) и Беатрис Хаддад-Майей (Бразилия).
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