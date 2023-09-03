Звонарёва и Зигемунд вышли в 1/4 финала парного разряда Открытого чемпионата США

Российская теннисистка Вера Звонарёва и её партнёрша по парному разряду представительница Германии Лаура Зигемунд вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче третьего круга турнира спортсменки обыграли американский дуэт Робин Монтгомери и Клерви Нгуну. Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 30 минут. За это время Звонарёва и Зигемунд выполнили один эйс, реализовали четыре брейк-пойнта и допустили семь двойных ошибок. На счету Монтгомери и Нгуну — два реализованных брейк-пойнта и восемь двойных ошибок.

За выход в полуфинал российско-немецкий дуэт поборется либо с Мию Като (Япония) и Алдилой Сутджиади (Индонезия), либо с Викторией Азаренко (Беларусь) и Беатрис Хаддад-Майей (Бразилия).