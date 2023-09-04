«Это был чистый адреналин». Бен Шелтон — о подаче со скоростью 239 км/ч

47-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал выполнение двух эйсов со скоростью 239 км/ч в третьем сете матча четвёртого круга Открытого чемпионата США.

«Это был чистый адреналин. Не думаю, что при любой другой атмосфере смог бы сделать то же самое. Казалось, что рука сейчас отвалится, но нет, всё хорошо (улыбается)», – сказал Шелтон в интервью на корте сразу после матча.

Рекорд самой быстрой подачи турнира принадлежит американцу Энди Роддику, которую он выполнил в 2003 году.

В рамках четвёртого круга Открытого чемпионата США встречались американский теннисист Бен Шелтон (47-я ракетка мира) и его соотечественник Томми Пол (14-я ракетка мира). Матч закончился победой Шелтона со счётом 6:4, 6:3, 4:6, 6:4.

В следующем круге Шелтон встретится с победителем пары Ринки Хидзиката (Австралия) – Фрэнсис Тиафо (США).