Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович вышел в четвертьфинал US Open, где сыграет с Фритцем

Джокович вышел в четвертьфинал US Open, где сыграет с Фритцем
Комментарии

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/8 финала он обыграл хорвата Борна Гойо со счётом 6:2, 7:5, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 27 минут. За это время Джокович сделал 12 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету хорвата 14 эйсов, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из одного.

За выход в полуфинал турнира Джокович встретится с американцем Тейлором Фритцем.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.

US Open (м). 4-й круг
04 сентября 2023, понедельник. 02:20 МСК
Борна Гойо
105
Хорватия
Борна Гойо
Б. Гойо
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		5 4
6 		7 6
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android