Джокович вышел в четвертьфинал US Open, где сыграет с Фритцем

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/8 финала он обыграл хорвата Борна Гойо со счётом 6:2, 7:5, 6:4.
Продолжительность встречи составила 2 часа 27 минут. За это время Джокович сделал 12 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету хорвата 14 эйсов, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из одного.
За выход в полуфинал турнира Джокович встретится с американцем Тейлором Фритцем.
Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.
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