Возняцки не сыграет в 2023 году, её цель – Открытый чемпионат Австралии

33-летняя датчанка Каролина Возняцки подтвердила, что не сыграет в 2023 году, а её главная цель выступить на Открытом чемпионате Австралии. Об этом спортсменка рассказала на послематчевой пресс-конференции.
Американская теннисистка Кори Гауфф, шестая ракетка мира в трёх сетах четвёртого круга турнира обыграла датчанку Каролину Возняцки. Их встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:1. Теннисистки провели на корте ровно два часа.
Далее Кори Гауфф поборется за выход в полуфинал с 21-й ракеткой мира из Латвии Еленой Остапенко, которая в трёх сетах обыграла первую ракетку мира из Польши Игу Свёнтек.
Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Онс Жабер из Туниса.
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