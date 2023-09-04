Янчук: белоруски – наши сёстры, Соболенко часто бывает непросто играть против россиянок

Заслуженный тренер Российской Федерации по теннису Виктор Янчук поделился мнением о предстоящем матче четвертого круга Открытого чемпионата США (US Open), в котором Арина Соболенко из Беларуси сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.

«Я думаю, что с вероятностью 70% победит Соболенко, она играет очень мощно, с её ударами мало кто может справиться. При этом в её игре не хватает гибкости, разнообразия. Белоруски – это наши сёстры, у нас с ними одна школа, поэтому Соболенко часто бывает непросто играть против россиянок. Наши теннисистки хорошо знают её манеру, и это может быть плюсом для Касаткиной, но победить Соболенко всё равно будет нелегко», – приводит слова Янчука ТАСС.

Женский US Open — 2023 продлится до 9 сентября. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.