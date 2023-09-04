Ольховский: Соболенко заслуженно стала первой ракеткой мира
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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал грядущую после US Open смену лидера мирового рейтинга WTA.
«Соболенко, Свёнтек и Рыбакина сейчас являются самыми сильными теннисистками. Свёнтек не смогла защитить титул, поэтому Соболенко станет новым лидером рейтинга. Арина давно показывает высокие результаты, поэтому она абсолютно заслуженно и справедливо стала первой ракеткой мира. Трудно сказать, как долго она сможет удержаться на вершине, но сейчас у неё хорошие шансы победить на US Open», — сказал Ольховский в интервью ТАСС.
Арина Соболенко обеспечила себе первую строчку мирового рейтинга после проигрыша Иги Свёнтек в 1/8 финала Открытого чемпионата США. Она уступила Елене Остапенко со счётом 6:3, 3:6, 1:6.
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