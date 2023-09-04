Тиафо: наверное, Гауфф нравится светлокожая энергия Шелтона. Но у меня наряд лучше

10-я ракетка мира, американский теннисист Фрэнсис Тиафо забавно отреагировал на то, что соотечественница Кори Гауфф признала костюм Бена Шелтона на US Open – 2023 более красивым, нежели у него.

«Ей нравится светлокожая энергия Бена, наверное (улыбается). Но мне кажется, что у меня наряд лучше», — сказал Тиафо на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал домашнего мэйджора.

Напомним, в четвертьфинале Открытого чемпионата США Тиафо (10) сыграет именно с 20-летним соотечественником, 47-й ракеткой мира Шелтоном. Тиафо является прошлогодним полуфиналистом турнира, на US Open — 2022 он в четвёртом круге остановил испанца Рафаэля Надаля. Однако в 1/2 финала проиграл другому испанцу, будущему чемпиону Карлосу Алькарасу.