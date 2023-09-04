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Фото: эмоции Рублёва после проигрыша гейма на своей подаче в матче с Дрэйпером

Фото: эмоции Рублёва после проигрыша гейма на своей подаче в матче с Дрэйпером
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв пришёл в ярость после того, как британцу Джеку Дрэйперу удалось реализовать брейк-пойнт на его подаче во втором сете матча 1/8 финала US Open – 2023.

Рублёв проиграл гейм на своей подаче, бросил ракетку на корт и начал что-то эмоционально высказывать самому себе. Этот гейм стал ключевым в партии, россиянин проиграл её со счётом 6:3.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Джек Дрэйпер в 1/8 финала US Open — 2023.

US Open (м). 4-й круг
04 сентября 2023, понедельник. 20:45 МСК
Джек Дрэйпер
123
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 3 4
6 		3 6 6
             
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Отметим, что на данный момент по личным встречам Рублёв ведёт со счётом 2-0. Андрей дважды побеждал Джека в 2022 году — сначала на грунте мадридского «Мастерса» (2:6, 6:4, 7:5), затем на харде «пятисотника» в Вашингтоне (6:4, 6:2).

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