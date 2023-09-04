Рублёв забавно ответил на вопрос, будет ли смотреть матч Медведева в 1/8 финала US Open

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв ответил, будет ли смотреть матч, в котором определится его соперник по четвертьфинальному раунду US Open – 2023.

Напомним, за дебютный выход в полуфинал турнира «Большого шлема» Рублёв сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 3) – Алекс де Минор (Австралия, 13). Для Андрея этот четвертьфинал станет девятым на ТБШ в карьере, до этого он ни разу не выходил в полуфинал.

«Всё зависит от того, когда он будет играть. Если когда я буду ужинать – ни за что. Если позже, когда я буду в номере – то посмотрю», — сказал Рублёв в интервью на корте.

Сам Рублёв (8) в матче 1/8 финала US Open со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 обыграл 123-ю ракетку мира, представителя Великобритании Джека Дрэйпера.