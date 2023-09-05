Рублёв прокомментировал выход в 1/4 финала US Open — 2023

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал US Open – 2023.

Напомним, в матче 1/8 финала US Open Рублёв со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 обыграл 123-ю ракетку мира, представителя Великобритании Джека Дрэйпера.

«С первого розыгрыша я очень хорошо чувствовал мяч. Джек тоже играл здорово. Но мне удалось сделать брейк. И я решил, что, даже если начну проигрывать, надо делать матч как можно более длинным – потому что тогда я смогу вытянуть его за счёт физики. Ведь Джек только возвращается после травмы. И в четвёртом сете Джек устал, играл иначе. Мне удалось прибавить в скорости и закончить матч», — сказал Рублёв в интервью на корте.