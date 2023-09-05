Медведев попросил ингалятор из-за проблем с дыханием по ходу матча с де Минором на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев попросил ингалятор во время мача 1/8 финала Открытого чемпионата США с представителем Австралии Алексом де Минором.
Россиянин вызвал врача и пожаловался на проблемы с дыханием по ходе первого сета и попросил ингалятор. Первый сет Медведев проиграл со счётом 2:6, однако после этого взял два сета подряд – 6:4, 6:1.
Победитель матча Медведев – де Минор сыграет с россиянином Андреем Рублёвым, который ранее в своём матче четвёртого круга обыграл британца Джека Дрэйпера.
Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.
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