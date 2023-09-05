Видеообзор матча Дарья Касаткина – Арина Соболенко

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open). В матче четвёртого круга россиянка уступила белорусской спортсменке Арине Соболенко со счётом 1:6, 3:6.
«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного матча.
Видео доступно на официальном YouTube-канале US Open. Права на него принадлежат USTA.
Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. За это время Касаткина выполнила два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. На счету Соболенко ни одного эйса, три двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 11.
За выход в полуфинал Соболенко поспорит с китаянкой Чжэн Циньвэнь.
Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 65 млн.
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