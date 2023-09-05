Без шансов! Будущая 1-я ракетка мира Соболенко разгромила Касаткину и шагнула в 1/4 финала

На Открытом чемпионате США в Нью-Йорке продолжались встречи четвёртого раунда. В женской сетке наиболее интересную пару игрового дня образовали 14-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина и белоруска Арина Соболенко, которая с грядущей недели впервые в карьере возглавит женский мировой рейтинг. Это стало возможным после того, как нынешний лидер рейтинга WTA Ига Свёнтек зачехлила ракетку на стадии 1/8 финала соревнований. Таким образом, 25-летняя уроженка Минска проводила матч с россиянкой в новом для себя статусе.

Путь к поединку четвёртого круга американского мэйджора у девушек вышел разным. Чемпионка Australian Open – 2023 проходит катком по своим соперницам в Нью-Йорке. На данный момент Арина не отдала больше пяти геймов оппоненткам. В двух первых кругах знаменитая белоруска с одинаковым счётом 6:3, 6:2 уверенно разобралась с Мариной Заневской из Бельгии и Джоди Беррейдж из Великобритании. Встреча 1/16 финала против представительницы Франции Клары Бюрель для Соболенко вышла ещё большей прогулкой – победа со счётом 6:1, 6:1. Касаткина, в свою очередь, затратила на три своих стартовых победы 5 часов 54 минуты, т.е. в среднем Дарья проводила двухчасовые противостояния. Первая ракетка России уже дважды подряд на US Open – 2023 отыгрывалась с 0:1 по сетам в матчах с американками — Алисией Паркс и Софьей Кенин. Лишь во встрече 1/16 финала против Гретье Миннен 26-летняя уроженка Тольятти смогла обойтись без потери партии. Однако и здесь россиянка создала проблемы сама себе, чуть не упустив комфортное преимущество в концовке игры.

Стоит отметить, что ранее теннисистки встречались шесть раз, и счёт личных встреч — 4-2 в пользу Арины. Она отличилась на «Ролан Гаррос» — 2020, Australian Open, в Мадриде-2021 и совсем недавно в Цинциннати-2023. Дарья была сильнее в Пекине-2019 и Сан-Хосе-2022. Стоит отметить один интересный факт в преддверии нового очного противостояния девушек: белоруска подала 17 эйсов и 13 двойных в стартовых матчах, россиянка – 3 эйса и 21(!) двойную соответственно. Выводы каждый может сделать сам.

Перед новой встречей теннисисток своё мнение высказал заслуженный тренер Российской Федерации по теннису Виктор Янчук. «Я думаю, что с вероятностью 70% победит Соболенко. Она играет очень мощно, с её ударами мало кто может справиться. При этом её игре не хватает гибкости, разнообразия. Белоруски – это наши сёстры, у нас с ними одна школа, поэтому Соболенко часто бывает непросто играть против россиянок. Наши теннисистки хорошо знают её манеру, и это может быть плюсом для Касаткиной, но победить Соболенко всё равно будет нелегко», – приводит слова Янчука ТАСС. Задача Дарьи в преддверии игры с 25-летней уроженки Минска была, прежде всего, одна – втянуть её в обмен длинными розыгрышами, заставлять играть в движении и далее дожидаться ошибки.

Старт сегодняшнего матча явно пошёл не по сценарию Дарьи. Уже во втором гейме партии она с первого брейк-пойнта отдала свою подачу – 2:0 в пользу победительницы Australian Open – 2023. Далее 14-я ракетка мира смогла сделать ответный брейк (в этом ей помогла сама 25-летняя уроженка Минска, допустив две двойные ошибки и ещё одну неточность с задней линии). При этом на брейк-пойнте россиянка решилась на активный удар слева. Однако основным камнем преткновения для неё в этом матче снова стала подача – одно из самых слабых мест в арсенале Дарьи. До счёта 4:1 в пользу белоруски она выиграла 0 из 5 мячей на второй подаче, при этом не выдерживая плотный и быстрый темп соперницы. Белоруска, в свою очередь, выглядела убедительно. Она владела инициативой, агрессивно действовала на приёме, справляясь с различными вариациями подач россиянки, и мощно атаковала. Вторая ракетка мира имела огромное преимущество по ударам навылет — 13:2 и в итоге закрыла первый сет со счётом 6:1. Стоит добавить, что уже в третьем поединке подряд Соболенко оставляет стартовую партию именно с таким счётом.

Во втором сете девушки обменялись своими подачами – 1:1. Однако Дарья до сих пор не могла взять свою подачу, хотя в очередной раз имела геймбол. Касаткина снова позволила брейкануть себя и позволила сопернице вырваться вперёд и во втором сете – 2:1 в пользу Арины. Она всё также играла намного мощнее и быстрее соперницы, клала удары под самую заднюю линию и заставляла играть соперницу под давлением. При этом подача у белоруски во второй партии шла немного хуже, в сете-предшественнике (процент попадания первым мячом был всего лишь 45%). Однако данный недостаток Соболенко смогла компенсировать своими классными ударами слева и справа, которые летели почти в каждом гейме в исполнении второй ракетки мира. Казалось бы, всё шло под её диктовку, но что-то пошло не сценарию при счёте 5:2 30:15. Арина допустила четыре подряд невынужденные ошибки, в её игре наступил незначительный спад. Но как настоящий боец белоруска не могла не собраться в трудный момент и всё-таки дожала Касаткину. 6:1, 6:3 – с таким счётом счётом Соболенко одолела свою оппонентку, проведя свой дебютный матч в качестве будущего лидера рейтинга WTA.

25-летняя уроженка Минска пробилась в свой третий подряд четвертьфинал в Нью-Йорке, где сыграет с Чжэн Циньвэнь из Китая.