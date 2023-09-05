US Open — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты всех матчей седьмого игрового дня
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Сегодня, 5 сентября, завершился седьмой игровой день на Открытом чемпионате США – 2023 у мужчин. Проводились матчи четвёртого круга.
Испанский теннисист Карлос Алькарас уверенно победил итальянца Маттео Арнальди (6:3, 6:3, 6:4), россиянин Андрей Рублёв обыграл Джека Дрэйпера из Великобритании (6:3, 3:6, 6:3, 6:4), а другой россиянин Даниил Медведев одержал победу в матче с австралийцем Алексом де Минором (2:6, 6:4, 6:1, 6:2). В заключительном матче игрового дня Александр Зверев из Германии обыграл итальянца Янника Синнера. Игра продлилась пять сетов — 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3.
Определены все пары четвертьфинала. Алькарас сыграет со Зверевым, Медведев — с Рублёвым, Тиафо — с Шелтоном, а Фритц — с Джоковичем.
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