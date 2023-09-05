Рублёв: у де Минора потрясающие ноги, у меня — естественная мощь идёт от рук

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением об Алексе де Миноре.

«Мы с Алексом играем в разных стилях, потому что у него потрясающие ноги. За счёт ног он быстрее успевает к мячу и отбивает его на подъёме. Так он создаёт мощность, к тому же он бьёт довольно плоско.

Он может бить по-разному – форхенд может завернуть, затем сыграть плоско с бекхэнда. У него бывают очень плоские удары, а мощь он обеспечивает ногами. Потрясающие ноги.

У меня по-другому. Естественная мощь идёт от рук. У меня нет быстрых ног, чтобы играть в таком же стиле. Тогда надо тормозить руки, иначе потеряю контроль и удар получится не таким мощным. Сейчас я лучше бегаю и обороняюсь, могу выигрывать розыгрыш без безумных по мощности ударов, на средней скорости с возможностью прибавить, если потребуется», – сказал Рублёв на послематчевой пресс-конференции.