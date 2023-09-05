Рублёв — о подаче Шелтона: жить гораздо легче, когда есть такое оружие на подаче

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением о подаче американца Бена Шелтона со скоростью 240 км/ч, а также ответил на вопрос, стоит ли перестраивать свою игру.

«Если честно, не знаю. Есть только один-два человека, которые так мощно подают. Очень впечатлился, когда это увидел. Я знал, что у него потрясающая подача, когда ещё он только появился в туре. Это одно из его главных оружий. Всегда есть такие игроки – Ник Кирьос, например, Иснер, Раонич. С такими соперниками надо сохранять максимальную концентрацию, особенно на своей подаче, а затем ждать своего момента на приёме.

В долгих матчах невозможно постоянно подавать на такой скорости. Будет момент на тай-брейке или ещё где, и надо его ждать. Но это непросто. Жить гораздо легче, когда есть такое оружие на подаче», — сказал Рублёв на послематчевой пресс-конференции.