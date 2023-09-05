Зверев прокомментировал выход в четвертьфинал US Open

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу в матче 4-го круга US Open с Янником Синнером (6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3) и поделился ожиданиями от четвертьфинального матча с Карлосом Алькарасом.

«Это был мой самый длинный матч на US Open? Да ладно? Полагаю, можно сказать, что я вернулся. Ради этого я и живу. Этим и люблю заниматься. Хотелось бы сыграть побыстрее, но в прошлом году, когда я не мог играть, именно этого мне и не хватало – играть в полвторого ночи перед полными трибунами.

Дальше Карлос? Я здесь, чтобы играть. Это то, что я люблю. Не знаю, чем закончится, но я буду играть на полную, как и всегда. Буду биться до последнего. Буду готов», — сказал Зверев в интервью на корте после матча с Синнером.