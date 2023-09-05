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Соболенко: не хочу отвлекаться на новости, но приятно было так проснуться

Соболенко: не хочу отвлекаться на новости, но приятно было так проснуться
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Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко рассказала о получении новости о звании первой ракетки мира.

«Думаю, я показываю отличный теннис. Но всегда есть что улучшать и дорабатывать с каждым матчем. Но я точно довольна своим уровнем игры.

Сегодня утром узнала (о звании первой ракетки. – Прим. «Чемпионата»), открыла телефон и такая – ребята, у меня сегодня матч, надо дела делать. Спасибо вам всем за поддержку и сообщения. Я о них не просила, потому что стараюсь держать концентрацию на игре, не хочу отвлекаться на новости. Я только сейчас всем ответила. Но приятно было так проснуться», – сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.

В матче четвёртого круга Открытого чемпионата США белорусская спортсменка обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:3.

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