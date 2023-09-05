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Даниил Медведев отобрался на Итоговый турнир ATP

Даниил Медведев отобрался на Итоговый турнир ATP
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Российский теннисист Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP в Турине (Италия). Об этом сообщается на сайте ассоциации теннисистов-профессионалов.

Медведев обеспечил себе участие в соревновании после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата США. Ранее участие гарантировали Карлос Алькарас (Испания) и Новак Джокович (Сербия).

Медведев сыграет на Итоговом турнире ATP в пятый раз подряд. В 2020 году он выиграл титул, победив в финале Доминика Тима (4:6, 7:6 (7:2), 6:4).

В матче 1/8 финала US Open Медведев со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 обыграл представителя Австралии Алекса де Минора. За выход в полуфинал турнира «Большого шлема» Медведев сразится с соотечественником Андреем Рублёвым.

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