«В Турин мне ехать близко». Медведев — о выходе в Итоговый турнир ATP

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в Итоговый турнир ATP.

«После Рима уже понимал, что должен туда попасть. Приятно, что теперь всё официально. Можно остаться дома и всё равно поехать в Турин, мне там близко. Будет приятная поездка.

Приятно, что так рано туда прошёл. Наверное, вместе с Карлосом и Новаком. Кажется, я только во второй раз так быстро квалифицировался. Не помню, прошёл ли я уже, когда обыгрывал здесь Новака. Неважно. Рад, что вышел туда в пятый или шестой раз подряд. Надеюсь, не в последний», — приводит слова Медведева сайт ATP.

Ранее Медведев вышел в четвертьфинал US Open. За выход в полуфинал турнира «Большого шлема» Медведев сразится с соотечественником Андреем Рублёвым.