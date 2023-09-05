«В Турин мне ехать близко». Медведев — о выходе в Итоговый турнир ATP
Поделиться
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в Итоговый турнир ATP.
«После Рима уже понимал, что должен туда попасть. Приятно, что теперь всё официально. Можно остаться дома и всё равно поехать в Турин, мне там близко. Будет приятная поездка.
Приятно, что так рано туда прошёл. Наверное, вместе с Карлосом и Новаком. Кажется, я только во второй раз так быстро квалифицировался. Не помню, прошёл ли я уже, когда обыгрывал здесь Новака. Неважно. Рад, что вышел туда в пятый или шестой раз подряд. Надеюсь, не в последний», — приводит слова Медведева сайт ATP.
Ранее Медведев вышел в четвертьфинал US Open. За выход в полуфинал турнира «Большого шлема» Медведев сразится с соотечественником Андреем Рублёвым.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 сентября 2023
-
11:20
-
11:00
-
10:51
-
10:17
-
10:15
-
10:13
-
10:06
-
09:50
-
09:35
-
09:30
-
09:27
-
09:00
-
08:41
-
08:40
-
08:30
-
07:19
-
06:57
-
06:55
-
06:34
-
04:59
-
04:39
-
04:20
-
04:12
-
04:03
-
03:38
-
03:34
-
02:54
-
02:17
-
02:06
-
01:15
-
00:51
-
00:46
-
00:40
-
00:22
-
00:13
Партнерский контент