Медведев — о Рублёве: не хочу называть его лучшим другом, но мы очень близки

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о взаимоотношениях с Андреем Рублёвым на корте и за его пределами.

«Мы очень близкие друзья, у нас прекрасные отношения. Даже если на корте у нас бывают большие битвы, в жизни нам это не мешает. Мы очень близки, у нас много общих интересов и всё такое.

Здорово, когда у тебя есть такой друг в туре, потому что бывает нелегко. Перелёты, перелёты, перелёты. Здорово иметь такого друга. Больше нечего добавить, но на корте мы оба хотим выиграть. Через два дня [в четвертьфинале] друзьями мы не будем.

Не хочу называть его лучшим другом, потому что у меня много лучших друзей. Но мы очень близки. Он очень добрый и религиозный, это важно для крёстного отца. Поэтому решение [сделать крёстным дочери] было лёгким», – сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.