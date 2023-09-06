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Видеообзор первого в карьере выхода в 1/2 финала US Open Каролины Муховой

Чешская теннисистка Каролина Мухова, десятая ракетка мира, вышла в полуфинал хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче 1/4 финала US Open Мухова нанесла поражение 30-й ракетке мира, представительнице Румынии Соране Кырсте со счётом 6:0, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 38 минут.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного матча.

Видео доступно на официальном YouTube-канале US Open. Права на него принадлежат USTA.

Мухова шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть из 11 брейк-пойнтов. Кырстя не выполнила ни одного эйса, сделала одну двойную ошибку и взяла реализовала один брейк-пойнт из 11.

Выход в 1/2 финала — лучшее на данный момент достижение Муховой на US Open: ранее спортсменка максимум доходила до 1/8 финала (2020).