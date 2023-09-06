Рафаэль Надаль может вернуться на корт в конце 2023 года

Экс-первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, пропускающий почти весь 2023 год из-за травмы, может вернуться на корт до конца года и помочь сборной Испании в плей-офф Кубка Дэвиса, при условии, что команда туда отберётся.

Как утверждает капитан испанской сборной Давид Феррер, Надаль рассматривает возможность возвращения на корт в ноябре текущего года. «Он был одним из тех, кто сказал мне: моя цель — попасть на Кубок Дэвиса, если вы квалифицируетесь. И он в процессе её достижения», — приводит слова Феррера Tennis Channel.

Рафаэль Надаль не играл с января, когда он закончил выступления на открытом чемпионате Австралии из-за травмы бедра. Перед Ролан Гаррос Рафаэль заявлял о завершении профессиональной карьеры в следующем году.