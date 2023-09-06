Тони Надаль: Рафаэль превзошёл бы Медведева

Дядя экс-первой ракетки мира Рафаэля Надаля Тони раскритиковал общий уровень современных теннисистов, обозначив проблему в отсутствии высокой конкуренции. Он также отметил, что нынешний уровень игры заметно уступает тому, который был несколько лет назад.

Отдельно Тони Надаль прошёлся по ряду топовых теннисистов. «Нынешний Джокович намного ниже того, что был пять или десять лет назад. Без сомнения, Рафаэль превзошел бы Медведева. Маррей был бы лучше, чем Зверев, а Вавринка был бы выше Рууда. Дель Потро превзошел бы Рублева», — написал Надаль в своей колонке в El Pais.

Напомним, уже сегодня Даниил Медведев и Андрей Рублёв встретятся в четвертьфинале открытого чемпионата США по теннису. Начало матча в 20:30 мск.