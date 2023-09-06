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US Open — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 10-го игрового дня

Сегодня, 6 сентября, пройдёт десятый игровой день на Открытом чемпионате США – 2023 у женщин. Состоятся четвертьфинальные матчи турнира, в которых встретятся белоруска Арина Соболенко с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь и чешская теннисистка Маркета Вондроушова с американкой Мэдисон Кис.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Теннис. US Open — 2023, женщины. Расписание десятого игрового дня

Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) – Арина Соболенко (Беларусь, 2) – начало матча чуть позже 19:00 мск.

Маркета Вондроушова (Чехия, 9) – Мэдисон Кис (США, 17) – начало матча не раньше 2:00 мск.

Женский хардовый турнир «Большого шлема» US Open — 2023 продлится до 9 сентября. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.