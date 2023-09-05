«Смотрела и думала — давай же, Ига, выиграй!» Соболенко — о том, как стала первой ракеткой

Иге Свёнтек совсем недолго осталось быть первой ракеткой мира. Польская теннисистка не смогла защитить титул US Open, и после турнира Арина Соболенко потеснит её в рейтинге. Матч Иги с Еленой Остапенко Арина не досмотрела и узнала, что станет номер один, уже утром. На пресс-конференции после матча с Дарьей Касаткиной за выход в четвертьфинал она рассказала, что ей было одновременно грустно и радостно от вылета Иги, потому что хотелось решить всё в финале, на корте.

«Смотрела и думала — ну давай же, Ига, выиграй!»

— Арина, довольны своей игрой?

— Да, думаю, я показываю отличный теннис. Но всегда есть что улучшать и дорабатывать с каждым матчем. Но я точно довольна своим уровнем игры.

— Как вы узнали, что стали первой ракеткой? Вчера вечером или утром?

— Сегодня утром узнала, открыла телефон и такая – ребята, у меня сегодня матч, надо дела делать. Спасибо вам всем за поддержку и сообщения. Я о них не просила, потому что стараюсь держать концентрацию на игре, не хочу отвлекаться на новости. Я только сейчас всем ответила. Но приятно было так проснуться.

— Что делали, чтобы не потерять концентрацию?

— Ничего особенного, просто придерживалась плана на игру. Думала о том, что надо сделать, чтобы выиграть. Старалась концентрироваться на себе и своей игре и ни о чём другом не думать. Рада, что всё получилось, что смогла сохранять концентрацию с начала и до конца и выиграть в двух сетах.

— Смотрели матч?

— Смотрела до начала третьего сета. Елена показала невероятный теннис во втором сете, немного в третьем и первом. Мне казалось, что Ига немного зажата и слишком сильно нервничает. Мне кажется, если бы они играли перед турниром или на следующей неделе, то у Иги есть всё, чтобы обыграть Елену.

Но Елена оказывала на неё давление, здорово играла. Мне кажется, тут и то, что Елена хорошо играла, и то, что Ига немного нервничала. Это был не лучший матч Иги.

— Вы сказали мне, что пошли спать. Не смотрели матч? Остапенко вела 3-0.

— Ладно, я соврала (смеётся). Подловили.

— Не спали?

— Во втором сете собиралась идти спать, но матч был интересным. Решила посмотреть пару геймов, понять ситуацию. Посмотрела и подумала – нет, до конца не буду смотреть. И пошла спать.

Но было очень любопытно, что там происходит. Старалась не следить за счётом, просто лечь спать. Знала, что если узнаю результат, то будет тяжело заснуть. Думала – так, у меня завтра матч, надо фокусироваться на этом.

Но если честно, я не хотела, чтобы она проиграла. Смотрела и думала – ну же, давай, выиграй. Думала, она сможет дойти до финала и что я сделаю всё возможное и невозможное, чтобы выйти в финал и решить всё на корте.

Расстроилась, но в то же время надо радоваться, потому что она же не просто так понизилась в рейтинге. Я весь год хорошо играю, оказываю на неё давление. Так что я грустила и радовалась одновременно. Я не хотела становиться первой ракеткой таким образом. Хотела битву за это звание.

«Самое смешное сообщение было от Джоковича, потому что он тоже станет первой ракеткой»

— Вы расстроились, что не сыграете с ней. Каково было за ней гнаться? После Australian Open вы говорили, что не сбавили во многом из-за этой цели.

— Она великолепна, невероятна. Долго была первой ракеткой мира. Очень рада, что у нас в туре есть Ига, кто-то, кто меня мотивирует и подстёгивает улучшать свою игру. Это реальный спорт, понимаете? Когда ты играешь на пределе и стараешься стать лучше. А смена позиций в рейтинге – нормальный процесс.

Здорово, что мы отлично играем в этом году, подстёгиваем друг друга. Надеюсь, будем и дальше биться друг с другом на поздних стадиях турниров. Это и есть спорт.

— Когда впервые задумались о звании первой ракетки? Был момент, когда потеряли надежду?

— Может, в том году, когда у меня многое не получалось. Но не помню точный момент, когда подумала, что, возможно, смогу стать первой ракеткой. Может, в 2018-м, когда вошла в топ-30 и стала думать, что могу попасть в топ-10. Шла шаг за шагом.

Вначале задача была попасть в сотню, потом – в топ-50, топ-30, топ-10, топ-5. Не помню когда, но несколько лет назад начала думать, что у меня есть шанс стать первой. Знала, что для этого надо очень много работать.

Ментально не была к этому готова, потому что первая ракетка должна показывать стабильную игру на турнирах.

— Онс очень обрадовалась, что вы стали первой ракеткой. Сказала, вы этого заслуживаете. Кроме этого, какое было лучшее поздравление?

— Как мило со стороны Онс. Она была расстроена после тяжёлого поражения, но всё равно подошла и поздравила. Обожаю её, она потрясающая. Лучшая.

Мне много кто написал, очень много поддержки от разных людей, игроков. Самое смешное было от Джоковича, потому что он тоже станет первой ракеткой после US Open. Кто-то отметил нас на посте со смешными очками с US Open, он переслал мне его, подписав: «Улыбнись, если скоро станешь номер один». Это, пожалуй, было самое смешное сообщение.

— Думали о том, как будете праздновать звание первой ракетки?

— Я сосредоточена на US Open. Не хочу ничего отмечать до конца турнира. Хочу сосредоточиться на нём, а не на звании первой ракетки.

— Но идеи есть?

— Если честно, нет. Может, поем пиццу или бургер (смеётся). Вечно я про еду. Ну люблю я поесть. Извините, ребята, но как есть.

— Дальше Чжэн Циньвэнь, вы же никогда с ней не играли?

— Никогда.

— У неё тяжёлый форхенд, такой же, как у вас. Не такой сильный, но всё равно. Что главное в матче с ней, как выбросить из головы всё про первую ракетку и сосредоточиться на задаче?

— Мы пару раз с ней тренировались, она показывает великолепный теннис. Форхенд, как вы и сказали, очень мощный. И бэкхенд тоже. Она здорово подаёт, хорошо двигается.

Ей нечего терять, поэтому она показывает свой лучший теннис. Она здорово играла против Онс. Предыдущие матчи я не смотрела, но сейчас она здорово играет. Надо быть готовой ментально и физически, что у неё будут виннеры в матче со мной. Надо сосредоточиться больше на себе, чем на ней. Если я покажу свою игру, то у меня будет шанс выиграть.

А звание первой ракетки ничего не меняет. Да, я была второй, стала первой. Это здорово, великолепное достижение. Это одна из целей. Приятно говорить, что я номер один, но это ничего не меняет. Всё равно ведь надо показывать свой лучший теннис. Может, даже может быть тяжелее, потому что соперницам нечего терять и они играют на максимуме.

Я на этом не фокусируюсь, это спортивный рейтинг. Любой может обыграть любого. Стараюсь фокусироваться на себе, улучшать свою игру и делать всё, чтобы показывать свой лучший теннис в каждом матче.