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Корпорация США изменила подход к трансляциям US Open после заявления Медведева

Корпорация США изменила подход к трансляциям US Open после заявления Медведева
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Американский кабельный спортивный канал ESPN, совладельцем которого является The Walt Disney Company, предоставит теннисистам бесплатные трансляции US Open. Это произошло после заявления третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева о недоступности официальных трансляций в отеле.

По информации The Financial Times, почти 15 млн зрителей платного телевидения не смогли посмотреть матчи Открытого чемпионата США в прямом эфире, поскольку каналы Disney, в том числе ESPN, были отключены из-за конфликта компании с провайдером Charter Communications. Пострадали не только болельщики, но и теннисисты. В частности, ранее Медведев заявил, что был вынужден смотреть пиратские теннисные трансляции за неимением легальных альтернатив. После этого Disney предоставила безопасный вход в приложение компании некоторым игрокам, включая Медведева.

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