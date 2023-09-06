Корпорация США изменила подход к трансляциям US Open после заявления Медведева

Американский кабельный спортивный канал ESPN, совладельцем которого является The Walt Disney Company, предоставит теннисистам бесплатные трансляции US Open. Это произошло после заявления третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева о недоступности официальных трансляций в отеле.
По информации The Financial Times, почти 15 млн зрителей платного телевидения не смогли посмотреть матчи Открытого чемпионата США в прямом эфире, поскольку каналы Disney, в том числе ESPN, были отключены из-за конфликта компании с провайдером Charter Communications. Пострадали не только болельщики, но и теннисисты. В частности, ранее Медведев заявил, что был вынужден смотреть пиратские теннисные трансляции за неимением легальных альтернатив. После этого Disney предоставила безопасный вход в приложение компании некоторым игрокам, включая Медведева.
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