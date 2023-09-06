«У меня нет выбора». Медведев признался, что смотрит теннис на пиратских сайтах

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев признался, что смотрит пиратские трансляции теннисных матчей.

«Полагаю, что во многих отелях есть Spectrum. Я больше не могу смотреть теннис по телевизору. Не знаю, законно это или нет, но мне нужно искать способ посмотреть матчи, потому что я не могу увидеть их по телевизору. У меня есть интернет, и я смотрю теннис на, как вы их называете, пиратских сайтах. У меня нет другого выбора», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Сегодня, 6 сентября, Даниил Медведев сыграет в четвертьфинале Открытого чемпионата США — 2023 с соотечественником Андреем Рублёвым (8-я ракетка мира). Поединок поставлен вторым запуском на стадионе Артёра Эша и начнётся не раньше 20:30 мск.