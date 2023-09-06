«У меня нет выбора». Медведев признался, что смотрит теннис на пиратских сайтах
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Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев признался, что смотрит пиратские трансляции теннисных матчей.
«Полагаю, что во многих отелях есть Spectrum. Я больше не могу смотреть теннис по телевизору. Не знаю, законно это или нет, но мне нужно искать способ посмотреть матчи, потому что я не могу увидеть их по телевизору. У меня есть интернет, и я смотрю теннис на, как вы их называете, пиратских сайтах. У меня нет другого выбора», — сказал Медведев на пресс-конференции.
Сегодня, 6 сентября, Даниил Медведев сыграет в четвертьфинале Открытого чемпионата США — 2023 с соотечественником Андреем Рублёвым (8-я ракетка мира). Поединок поставлен вторым запуском на стадионе Артёра Эша и начнётся не раньше 20:30 мск.
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