Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«У меня нет выбора». Медведев признался, что смотрит теннис на пиратских сайтах

«У меня нет выбора». Медведев признался, что смотрит теннис на пиратских сайтах
Комментарии

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев признался, что смотрит пиратские трансляции теннисных матчей.

«Полагаю, что во многих отелях есть Spectrum. Я больше не могу смотреть теннис по телевизору. Не знаю, законно это или нет, но мне нужно искать способ посмотреть матчи, потому что я не могу увидеть их по телевизору. У меня есть интернет, и я смотрю теннис на, как вы их называете, пиратских сайтах. У меня нет другого выбора», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Сегодня, 6 сентября, Даниил Медведев сыграет в четвертьфинале Открытого чемпионата США — 2023 с соотечественником Андреем Рублёвым (8-я ракетка мира). Поединок поставлен вторым запуском на стадионе Артёра Эша и начнётся не раньше 20:30 мск.

Материалы по теме
Четвертьфинал Медведев — Рублёв пройдёт в дневной сессии US Open 6 сентября
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android