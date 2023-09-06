Соболенко уверенно вышла в полуфинал US Open, в двух сетах обыграв Циньвэнь

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, вторая ракетка мира, уверенно вышла в полуфинал Открытого чемпионата США. В 1/4 финала спортсменка обыграла 23-ю ракетку мира из Китая Чжэн Циньвэнь. Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:1, 6:4.
Матч продолжался 1 час 13 минут. Арина Соболенко по ходу встречи выполнила три эйса, реализовала три брейк-пойнта и допустила три двойные ошибки. На счету Чжэн Циньвэнь — четыре подачи навылет и одна двойная ошибка.
Арина Соболенко вышла в полуфинал US Open третий год подряд, при этом спортсменка никогда не доходила до финала этого турнира «Большого шлема».
За выход в финал белорусская теннисистка поборется либо с чемпионкой Уимблдона чешкой Маркетой Вондроушовой, либо с 17-й ракеткой мира из США Мэдисон Кис. Соперница Соболенко определится в ночь на 7 сентября.
- 6 сентября 2023
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