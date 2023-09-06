38-летняя Вера Звонарёва в паре с немкой Зигемунд пробилась в полуфинал парного US Open

Бывшая вторая ракетка мира, 38-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва вместе с представительницей Германии Лаурой Зигемунд вышла в полуфинал Открытого чемпионата США – 2023 в парном разряде.

В четвертьфинальном матче Звонарёва и Зигемунд (12) со счётом 5:7, 7:5, 6:4 обыграли пару Виктория Азаренко (Беларусь)/Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия). Напряжённая встреча продлилась 3 часа 13 минут. Звонарёва и Зигемунд один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Азаренко и Хаддад-Майи пять эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

За выход в полуфинал Звонарёва и Зигемунд сразятся с парой Дженнифер Брэйди (США)/Луиза Стефани (Бразилия).