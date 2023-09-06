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38-летняя Вера Звонарёва в паре с немкой Зигемунд пробилась в полуфинал парного US Open

38-летняя Вера Звонарёва в паре с немкой Зигемунд пробилась в полуфинал парного US Open
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Бывшая вторая ракетка мира, 38-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва вместе с представительницей Германии Лаурой Зигемунд вышла в полуфинал Открытого чемпионата США – 2023 в парном разряде.

В четвертьфинальном матче Звонарёва и Зигемунд (12) со счётом 5:7, 7:5, 6:4 обыграли пару Виктория Азаренко (Беларусь)/Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия). Напряжённая встреча продлилась 3 часа 13 минут. Звонарёва и Зигемунд один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Азаренко и Хаддад-Майи пять эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

За выход в полуфинал Звонарёва и Зигемунд сразятся с парой Дженнифер Брэйди (США)/Луиза Стефани (Бразилия).

US Open — парный разряд (ж). 1/4 финала
06 сентября 2023, среда. 18:10 МСК
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		7 6
7 		5 4
         
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
В. Азаренко Б. Хаддад-Майя
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