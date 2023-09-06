Медведев взял медицинский тайм-аут по ходу матча с Рублёвым на US Open

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев взял медицинский тайм-аут по ходу матча с соотечественником, олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, восьмой ракеткой мира Андреем Рублёвым в четвертьфинале US Open – 2023.
Это произошло во второй партии поединка. Сделав очередной брейк (4:3 по геймам), Даниил вызвал на корт врача. Доктор проверил у него дыхание и дал подышать из ингалятора. Пауза продлилась недолго, однако Даниил явно потерял концентрацию и проиграл несколько розыгрышей, однако быстро пришёл в себя и выиграл гейм на своей подаче (5:3).
Отметим, что такие же проблемы Медведев испытывал в предыдущем матче на US Open.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Андрей Рублёв в четвертьфинале US Open.
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