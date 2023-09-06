Мартина Навратилова восхитилась игрой Арины Соболенко в четвертьфинале US Open

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова восхитилась уровнем игры победительницы Australian Open – 2023, второй ракетки мира, белоруски Арины Соболенко в четвертьфинале US Open – 2023.

Напомним, Соболенко (2) вышла в полуфинал соревнований, со счётом 6:1, 6:4 обыграв 23-ю ракетку мира из Китая Чжэн Циньвэнь.

«Её игра с самого начала выглядела выдающейся. Она быстро вошла в игру и ни разу не оглянулась назад. Она просто доминировала с первого до последнего очка. Даже двойная ошибка при подаче на матч её не смутила, она тут же сильно подаёт на следующем очке», — сказала Навратилова в эфире Sky Sports.

Отметим, что Соболенко вышла в пятый подряд полуфинал на турнире «Большого шлема».