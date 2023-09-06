Соболенко — о возможном матче с Кис: будет приятно, если трибуны будут поддерживать меня

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мнением о своём возможном матче полуфинала Открытого чемпионата США, в котором её соперницей может стать американка Мэдисон Кис.

«Я понимаю, конечно, её будут поддерживать больше меня. Мне и раньше приходилось играть на стадионах, где трибуны болели за соперника, так что мне это не будет мешать. Просто постараюсь сохранять концентрацию и показывать свой лучший теннис.

Я знаю, что в боксе сидит моя команда. На стадионе за меня болеют друзья. Есть семья, мне этого достаточно. Но будет очень приятно, если трибуны будут больше поддерживать меня, а не её», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Для того чтобы стать соперницей Соболенко в полуфинале US Open, Кис должна ночью четверга, 7 сентября, обыграть в своём четвертьфинале победительницу Уимблдона из Чехии Маркету Вондроушову. Это будет первая личная встреча чешки и американки.