Андрей Рублёв достиг антирекорда ATP-тура по числу поражений в четвертьфиналах ТБШ
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв потерпел очередное, девятое поражение в четвертьфинале турнира «Большого шлема». На данный момент Андрею ни разу не удавалось преодолеть эту стадию соревнований.
Напомним, ранее в четвертьфинале US Open — 2023 Рублёв (8) со счётом 4:6, 3:6, 4:6 проиграл соотечественнику, чемпиону US Open — 2021, третьей ракетке мира Даниилу Медведеву (3).
После четвертьфинала на US Open Рублёв стал первым теннисистом в Открытой эре, который проиграл свои первые девять матчей в четвертьфиналах мэйджоров.
Все четвертьфиналы ТБШ Андрея Рублёва (9):
Australian Open — 2 раза (2021, 2023)
«Ролан Гаррос» — 2 раза (2020, 2022)
Уимблдон — 1 раз (2023)
US Open — 4 раза (2017, 2020, 2022, 2023).
Australian Open — 2 раза (2021, 2023)
«Ролан Гаррос» — 2 раза (2020, 2022)
Уимблдон — 1 раз (2023)
US Open — 4 раза (2017, 2020, 2022, 2023).
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