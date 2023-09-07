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Андрей Рублёв достиг антирекорда ATP-тура по числу поражений в четвертьфиналах ТБШ

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв потерпел очередное, девятое поражение в четвертьфинале турнира «Большого шлема». На данный момент Андрею ни разу не удавалось преодолеть эту стадию соревнований.

Напомним, ранее в четвертьфинале US Open — 2023 Рублёв (8) со счётом 4:6, 3:6, 4:6 проиграл соотечественнику, чемпиону US Open — 2021, третьей ракетке мира Даниилу Медведеву (3).

После четвертьфинала на US Open Рублёв стал первым теннисистом в Открытой эре, который проиграл свои первые девять матчей в четвертьфиналах мэйджоров.

Все четвертьфиналы ТБШ Андрея Рублёва (9):

Australian Open — 2 раза (2021, 2023)

«Ролан Гаррос» — 2 раза (2020, 2022)

Уимблдон — 1 раз (2023)

US Open — 4 раза (2017, 2020, 2022, 2023).