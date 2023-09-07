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Алькарас без особых проблем обыграл Зверева и вышел в 1/2 финала US Open

Алькарас без особых проблем обыграл Зверева и вышел в 1/2 финала US Open
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Первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал Открытого чемпионата США – 2023.

В четвертьфинальном матче Алькарас (1) со счётом 6:3, 6:2, 6:4 обыграл немецкого спортсмена, 12-ю ракетку мира Александра Зверева (12). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 29 минут. Алькарас три раза подал навылет, допустил столько же двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнтов из четырёх. На счету Зверева шесть эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти заработанных.

За выход в финал соревнований Карлос Алькарас поспорит с российским теннисистом Даниилом Медведевым, который, в свою очередь, на стадии полуфинала переиграл россиянина Андрея Рублёва.

US Open (м). 1/4 финала
07 сентября 2023, четверг. 04:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		2 4
             
Александр Зверев
12
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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