Алькарас без особых проблем обыграл Зверева и вышел в 1/2 финала US Open
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Первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал Открытого чемпионата США – 2023.
В четвертьфинальном матче Алькарас (1) со счётом 6:3, 6:2, 6:4 обыграл немецкого спортсмена, 12-ю ракетку мира Александра Зверева (12). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 29 минут. Алькарас три раза подал навылет, допустил столько же двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнтов из четырёх. На счету Зверева шесть эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти заработанных.
За выход в финал соревнований Карлос Алькарас поспорит с российским теннисистом Даниилом Медведевым, который, в свою очередь, на стадии полуфинала переиграл россиянина Андрея Рублёва.
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