Чесноков: Медведев и Рублёв умирали, но играли. Уровень тенниса был просто феноменальным

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над соотечественником Андреем Рублёвым в четвертьфинале US Open — 2023.

«Так много брейков я не ожидал. Но если брать уровень матча в целом, то скорости были космическими. Хоть и такой счёт, но уровень тенниса был просто феноменальным. Медведев и Рублёв проводили длинные розыгрыши, после которых реально умирали. Думаешь: откуда у них столько физической силы? В этом зале было как в капсуле — было невозможно не то что играть в теннис, там сидеть было нереально: люди сидели размахивали веерами.

Медведев хорошо подавал. Как Даня доставал острые мячи Рублёва — это потрясающе. Последний гейм шёл больше 15 минут. У Рублёва на последнем ударе уже просто не было сил. Он отыгрывал эти матчболы на таком пределе… Они умирали, но всё равно играли. За то, в каких условиях ребята играли, им нужно поставить памятник», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.